Атака на Сумы 10 августа: Россия ударила КАБами по городу, есть пострадавшие
В ночь на 10 августа российская армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Сумы 10 августа: что известно
По словам Григорова, российские войска нанесли пять ударов по гражданской инфраструктуре города.
Попадания зафиксировали в трех местах в двух районах Сум. В результате атаки на Сумы сегодня пострадал жилой сектор.
По предварительным данным, в результате атаки на Сумы 10 августа пострадали как минимум пять человек. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, погибших нет.
Сейчас на местах ударов работают экстренные и профильные службы, которые обследуют территории и устанавливают полный масштаб разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.