В ночь на 10 августа российская армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы 10 августа: что известно

По словам Григорова, российские войска нанесли пять ударов по гражданской инфраструктуре города.

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Попадания зафиксировали в трех местах в двух районах Сум. В результате атаки на Сумы сегодня пострадал жилой сектор.

По предварительным данным, в результате атаки на Сумы 10 августа пострадали как минимум пять человек. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, погибших нет.

Сейчас на местах ударов работают экстренные и профильные службы, которые обследуют территории и устанавливают полный масштаб разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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