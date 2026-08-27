Атака на Одессу длилась более 7 часов: повреждены дома и морской колледж
- РФ почти всю ночь и утро атаковала Одессу.
- Повреждена инфраструктура, учебные заведения и многоэтажный дом.
- Последствия атаки уточняются.
Российские войска почти всю ночь и утро атаковали Одессу. В результате вражеского удара повреждена гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщили руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.
Атака на Одессу 27 августа: что известно
Одесская область более семи часов находилась под массированной комбинированной атакой российских войск. На протяжении ночи оккупанты били по региону ракетами и ударными беспилотниками, целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру.
В результате российской атаки поврежден 16-этажный жилой и частный дома. Разрушениям также подверглись объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили местных жителей.
В ГСЧС сообщили, что повреждено здание Черноморского морского профессионального колледжа.
По предварительной информации, люди не пострадали.
На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки и документируют военные преступления РФ.
Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.
9 августа россияне нанесли массированный удар по Одессе. В результате российской атаки пострадали по меньшей мере 9 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.