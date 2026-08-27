Российские войска почти всю ночь и утро атаковали Одессу. В результате вражеского удара повреждена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщили руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.

Атака на Одессу 27 августа: что известно

Одесская область более семи часов находилась под массированной комбинированной атакой российских войск. На протяжении ночи оккупанты били по региону ракетами и ударными беспилотниками, целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру.

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В результате российской атаки поврежден 16-этажный жилой и частный дома. Разрушениям также подверглись объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили местных жителей.

В ГСЧС сообщили, что повреждено здание Черноморского морского профессионального колледжа.

По предварительной информации, люди не пострадали.

На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки и документируют военные преступления РФ.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

9 августа россияне нанесли массированный удар по Одессе. В результате российской атаки пострадали по меньшей мере 9 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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