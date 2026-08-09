Ночью РФ атаковала Одессу: есть пострадавшие и разрушения в нескольких районах
- В Одессе известно о шести пострадавших из-за вражеской атаки.
- В нескольких районах города повреждены жилые дома.
- В результате удара сгорели автомобили.
В результате российской атаки на Одессу пострадали по меньшей мере шесть человек. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил мэр Одессы Сергей Лысак.
Ночная атака на Одессу 9 августа
По его словам, в результате вражеского удара зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов сразу в нескольких районах Одессы.
Также в результате атаки вспыхнули автомобили. На местах работают все оперативные и коммунальные службы.
В настоящее время специалисты устанавливают окончательные масштабы разрушений и уточняют все последствия российского удара по Одессе.
Мэр Одессы призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.
4 августа Россия ударила ракетами по людному месту в Одессе. По меньшей мере три человека получили ранения.
Ночью 24 июля россияне нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и ударные дроны. В результате попадания поврежден многоквартирный дом, частные дома, легковые автомобили, также повреждена территория одного из промышленных предприятий. К счастью обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Лысак