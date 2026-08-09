В результате российской атаки на Одессу пострадали по меньшей мере шесть человек. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил мэр Одессы Сергей Лысак.

Ночная атака на Одессу 9 августа

По его словам, в результате вражеского удара зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов сразу в нескольких районах Одессы.

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Также в результате атаки вспыхнули автомобили. На местах работают все оперативные и коммунальные службы.

В настоящее время специалисты устанавливают окончательные масштабы разрушений и уточняют все последствия российского удара по Одессе.

Мэр Одессы призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

4 августа Россия ударила ракетами по людному месту в Одессе. По меньшей мере три человека получили ранения.

Ночью 24 июля россияне нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и ударные дроны. В результате попадания поврежден многоквартирный дом, частные дома, легковые автомобили, также повреждена территория одного из промышленных предприятий. К счастью обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Лысак

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