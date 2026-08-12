Атака на Одессу 12 августа: дрон РФ попал в 10-этажку, горела одна из квартир
Ночью 12 августа российские войска атаковали Одессу ударными дронами.
О последствиях атаки сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, глава Одесской ГВА Сергей Лысак, а также представители ГСЧС Украины.
Атака на Одессу 12 августа: что известно
По предварительным данным Олега Кипера, один из вражеских дронов попал в пятый этаж одного из жилых домов.
Утром Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки на Одессу пострадала инфраструктура.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате ночной атаки горела квартира на пятом этаже десятиэтажки.
36 спасателей с помощью девяти единиц техники оперативно ликвидировали возгорание.
Коммунальные службы уже убрали территорию возле поврежденного дома и закрыли выбитые оконные проемы.
Сергей Лысак напомнил, что владельцы жилья, пострадавшего в результате российской атаки на Одессу сегодня, 12 августа, могут подать заявление на получение компенсации по программам єВідновлення и Незламна Одеса.
Для оформления документов и получения помощи жителям советуют обращаться в районные администрации города.
По предварительным данным, люди во время атаки на Одессу 12 августа не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.