Ночью 12 августа российские войска атаковали Одессу ударными дронами.

О последствиях атаки сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, глава Одесской ГВА Сергей Лысак, а также представители ГСЧС Украины.

Атака на Одессу 12 августа: что известно

По предварительным данным Олега Кипера, один из вражеских дронов попал в пятый этаж одного из жилых домов.

Сейчас смотрят

Утром Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки на Одессу пострадала инфраструктура.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате ночной атаки горела квартира на пятом этаже десятиэтажки.

36 спасателей с помощью девяти единиц техники оперативно ликвидировали возгорание.

Коммунальные службы уже убрали территорию возле поврежденного дома и закрыли выбитые оконные проемы.

Сергей Лысак напомнил, что владельцы жилья, пострадавшего в результате российской атаки на Одессу сегодня, 12 августа, могут подать заявление на получение компенсации по программам єВідновлення и Незламна Одеса.

Для оформления документов и получения помощи жителям советуют обращаться в районные администрации города.

По предварительным данным, люди во время атаки на Одессу 12 августа не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.