Російські війська майже всю ніч та ранок атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджена цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомили керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та начальник ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одесу 27 серпня: що відомо

Одеська область понад сім годин перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ. Упродовж ночі окупанти били по регіону ракетами та ударними безпілотниками, цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено 16-поверховий житловий та приватний будинки. Руйнувань також зазнали об’єкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі місцевих жителів.

У ДСНС повідомили, що пошкоджено будівлю Чорноморського морського фахового коледжу.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки російської атаки та документують воєнні злочини РФ.

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

9 серпня росіяни завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 9 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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