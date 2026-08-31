Утром 31 августа российские войска атаковали Херсон беспилотниками. Под удар попало одно из медицинских учреждений города, также россияне поразили дроном женщину в центре города.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Атака на Херсон 31 августа: что известно о пострадавших

Отмечается, что около 06:40 российские военные направили дрон на одно из медицинских учреждений Херсона.

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В результате удара пострадали двое сотрудников медучреждения – 62-летний мужчина и 69-летняя женщина.

У обоих диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, по данным ОВА, примерно за 40 минут до этого российские войска атаковали беспилотником 62-летнюю женщину в центре Херсона.

Жительницу Херсона доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ОВА подчеркнули, что состояние этой пострадавшей также оценивается как средней тяжести.

Напомним, 27 августа стало известно, что российские войска в очередной раз атаковали авиабомбами Херсонскую теплоэлектроцентраль. Это произошло уже не впервые, однако на этот раз ТЭЦ понесла очень серьезные разрушения.

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