Вранці 31 серпня російські війська атакували Херсон безпілотниками. Під удар потрапив один із медичних закладів міста, також росіяни поцілили дроном у жінку в середмісті.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Атака на Херсон 31 серпня: що відомо про постраждалих

Зазначається, що близько 06:40 російські військові спрямували дрон на один із закладів охорони здоров’я Херсона.

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Внаслідок удару постраждали двоє працівників медзакладу – 62-річний чоловік та 69-річна жінка.

В обох діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілі перебувають під наглядом лікарів, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також, за даними ОВА, приблизно за 40 хвилин до цього російські війська атакували безпілотником 62-річну жінку в середмісті Херсона.

Херсонку доправили до лікарні з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Їй надають необхідну медичну допомогу.

В ОВА наголосили, що стан цієї постраждалої також середньої тяжкості.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що російські війська вкотре атакували авіабомбами Херсонську теплоелектроцентраль. Це вже відбулося не вперше, однак цього разу ТЕЦ зазнала дуже серйозних руйнувань.

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