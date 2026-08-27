Російські війська вкотре атакували авіабомбами Херсонську теплоелектроцентраль. Це вже відбулося не вперше, однак цього разу ТЕЦ зазнала дуже серйозних руйнувань.

Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Удар авіабомбами по Херсонській ТЕЦ 27 серпня

– Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області, – заявив він.

За даними Херсонської ОВА, з початку липня російські війська вже скинули 170 керованих авіабомб на регіон. За майже два місяці РФ використала більше КАБів, ніж за все перше півріччя цього року.

Зараз дивляться

За останні два місяці російська армія запустила понад 1700 ударних безпілотників. Зокрема, РФ почала активніше застосовувати реактивні Shahed та Гербери для ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсонщини.

– І наразі засобів для знищення цих видів безпілотників, як і КАБів немає в жодній області нашої країни. Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз, – сказав Прокудін.

Як стверджує керівник ОВА, лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами у Херсонської області зросла до 6,5 тис.

За словами Прокудіна, уряд разом із міською владою, комунальними службами та енергетиками вже працює над альтернативними варіантами для постачання тепла та електрики.

Прокудін закликає евакуюватися жителів міста Херсон, особливо родин із дітьми та літніх людей. Він стверджує, що Херсонська ОВА допоможе з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Для організації виїзду можна звертатися до контакт-центру Херсонської ОВА за телефонами 0800101102 та 0800330951, а також на урядову гарячу лінію з питань евакуації – 1548.

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