В ночь на 1 сентября Киевская область подверглась массированной комбинированной атаке с применением российских ракет и ударных беспилотников. В Борисполе повреждено предприятие и жилой дом, есть восемь пострадавших.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Борисполе: последствия в ночь на 1 сентября

По его словам, Россия сознательно обстреляла гражданскую инфраструктуру и мирные дома граждан.

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В частности, в Борисполе повреждения получил пятиэтажный жилой дом. На близлежащей автостоянке загорелись транспортные средства. Спасателям уже удалось полностью потушить пожар.

Из поврежденной пятиэтажки чрезвычайники эвакуировали 48 жителей.

В настоящее время подтверждена информация о восьми пострадавших, среди которых есть ребенок. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

В результате обстрела в Борисполе повреждено предприятие. Жертвой этой атаки стал один человек, еще один получил ранения.

На местах событий продолжают работать подразделения ГСЧС, бригады скорой помощи, правоохранители и все экстренные службы, которые устраняют последствия вражеских ударов и фиксируют причиненный ущерб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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