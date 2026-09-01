Взрывы в Киеве: РФ атаковала столицу баллистикой, есть погибшие и пострадавшие
В Киеве прогремели мощные взрывы в ночь на 1 сентября. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие люди.
Обновлено в 07:58. Об этом сообщают ГСЧС, Киевская городская военная администрация и глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Взрывы в Киеве: последствия в ночь на 1 сентября
По информации ГСЧС Киева, всего в результате обстрела в столице восемь погибших и еще пятеро пострадавших.
По словам Перцовского, Россия атаковала баллистикой железнодорожное депо и другие объекты, в результате чего погибли семь человек в Дарницком районе. Среди них – шесть работников Укрзализныци. Еще один железнодорожник находится в больнице с ранениями.
Также по другому адресу в Дарницком районе в результате взрывной волны пострадали два человека, из которых один ребенок.
В Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в нежилое здание. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м, там погиб один человек.
В Соломенском районе в результате попадания беспилотника в жилой дом произошло частичное разрушение. Пожарные спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов. Пострадавших передали в карету скорой помощи.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что Россия обстреляла Киев баллистическим вооружением и реактивными беспилотниками.
Уже шестые сутки российские войска атакуют Киев.
В частности, в ночь на 29 августа в результате удара в Киеве в Святошинском районе повреждены частные дома и админздание. В жилой девятиэтажке возник пожар на дев’ятом этаже.
Днем 30 августа из-за атаки в Киеве возник пожар в нежилом здании в Шевченковском районе. Поврежден фасад двухэтажного здания кафе в Голосеевском районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.