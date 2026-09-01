У ніч проти 1 вересня Київська область зазнала масованої комбінованої атаки із застосуванням російських ракет та ударних безпілотників. У Борисполі пошкоджено підприємство та житловий будинок, є восьмеро постраждалих.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Борисполі: наслідки в ніч на 1 вересня

За його словами, Росія свідомо обстріляла цивільну інфраструктуру та мирні оселі громадян.

Зараз дивляться

Зокрема, у Борисполі пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок. На прилеглій автостоянці загорілися транспортні засоби. Рятувальникам уже вдалося повністю загасити пожежу.

Із пошкодженої п’ятиповерхівки надзвичайники евакуювали 48 жителів.

На цей час підтверджено інформацію про вісьмох постраждалих осіб, серед яких є дитина. Усім потерпілим медики надають необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу в Борисполі пошкоджено підприємство. Жертвою цієї атаки стала одна людина, ще одна дістала поранення.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, бригади швидкої допомоги, правоохоронці та всі екстрені служби, які усувають наслідки ворожих ударів і фіксують заподіяні збитки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.