Во время атаки российских ударных дронов раздались взрывы в Хмельницком.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Взрывы в Хмельницком 5 сентября: что известно

В 16:30 Сергей Тюрин сообщил, что Хмельнитчина находится под атакой вражеских дронов. Он призвал жителей позаботиться о собственной безопасности и находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

По его словам, в области активно работали силы противовоздушной обороны.

Предварительно, в результате атаки повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место происшествия выехали все соответствующие службы. Также в результате взрывов поврежден трехэтажный жилой дом.

В результате вражеской атаки пострадали четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Трех человек госпитализировали в медицинские учреждения. Одному человеку помощь оказали на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.