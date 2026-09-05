Взрывы в Хмельницком 5 сентября: атакована территория предприятий, есть раненые
- Хмельницкую область атаковали российские ударные дроны, работали силы ПВО.
- Сообщается о повреждении инфраструктуры и пострадавших.
Во время атаки российских ударных дронов раздались взрывы в Хмельницком.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Взрывы в Хмельницком 5 сентября: что известно
В 16:30 Сергей Тюрин сообщил, что Хмельнитчина находится под атакой вражеских дронов. Он призвал жителей позаботиться о собственной безопасности и находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
По его словам, в области активно работали силы противовоздушной обороны.
Предварительно, в результате атаки повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место происшествия выехали все соответствующие службы. Также в результате взрывов поврежден трехэтажный жилой дом.
В результате вражеской атаки пострадали четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Трех человек госпитализировали в медицинские учреждения. Одному человеку помощь оказали на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.