На полигоне в Хмельницкой области произошел взрыв с детонацией: повреждены дома
- На полигоне одной из воинских частей в Хмельницком произошел взрыв с детонацией.
- На месте работают экстренные службы и штаб по ликвидации последствий.
- Жителей призвали находиться в укрытиях.
Сегодня днем на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области раздался взрыв с последующей детонацией.
Об этом сообщает пресс-центр Сил Специальных Операций.
Взрыв в Хмельницком сегодня, 31 июля
Обстоятельства и причины взрыва на полигоне устанавливаются. На месте был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и работают экстренные службы.
Наряды патрульной полиции оповестили жителей близлежащих жилых домов о необходимости находиться в укрытиях.
— Есть информация о повреждении жилых домов. Создана комиссия по ликвидации последствий, — уточнил Сергей Тюрин, руководитель Хмельницкой областной военной администрации.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Напомним, что взрывы в Хмельницком раздались без объявления воздушной тревоги. Впоследствии жители города заметили столб черного дыма.