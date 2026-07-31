Сегодня днем ​​на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области раздался взрыв с последующей детонацией.

Об этом сообщает пресс-центр Сил Специальных Операций.

Взрыв в Хмельницком сегодня, 31 июля

Обстоятельства и причины взрыва на полигоне устанавливаются. На месте был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и работают экстренные службы.

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Наряды патрульной полиции оповестили жителей близлежащих жилых домов о необходимости находиться в укрытиях.

— Есть информация о повреждении жилых домов. Создана комиссия по ликвидации последствий, — уточнил Сергей Тюрин, руководитель Хмельницкой областной военной администрации.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Напомним, что взрывы в Хмельницком раздались без объявления воздушной тревоги. Впоследствии жители города заметили столб черного дыма.

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