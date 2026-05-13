В Хмельницкой области раздаются взрывы: враг наносит удары дронами.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область 13 мая

Военные Воздушных сил ВСУ предупреждали, что в направлении Хмельницкой области движутся группы вражеских дронов. По словам Сергея Тюрина, в области активно работают силы противовоздушной обороны.

— В результате атаки известно о трёх пострадавших. Они госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное, — сообщает глава ОВА.

В небе над Хмельницкой областью по-прежнему фиксируется большое количество вражеских БПЛА.

Вчера во время российской атаки над территорией Хмельницкой области силы ПВО сбили и обезвредили 12 беспилотников. В результате атаки в общей сложности были повреждены окна, крыши и фасады пяти частных домов и элеватора.

Также были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

