Утром 24 сентября российские войска атаковали ферму в селе Старая Гнилица в Харьковской области. В результате удара погибли 6 человек, еще 12 пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на ферму в Старой Гнилице 24 сентября: что известно

По словам Синегубова, сначала было известно о пяти погибших и восьми пострадавших в Старой Гнилице Малиновской общины Чугуевского района.

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Впоследствии число погибших возросло до шести. Среди них – двое мужчин и четверо женщин.

Позже в ОВА уточнили, что число пострадавших в результате удара по агропредприятию возросло до 12.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Экстренные и профильные службы продолжают работать на месте атаки.

Министр внутренних дел Иван Выгивский добавил, что в момент атаки сотрудники фермы сортировали овощи.

– Соболезнования семьям и близким… На месте работают спасатели и следователи полиции… В эти минуты террор против мирных жителей продолжается – во многих регионах объявлена воздушная тревога, – говорится в сообщении.

Последствия атаки на Харьковскую область

Олег Синегубов также сообщал, что всего за последние сутки российским ударам подверглись восемь населенных пунктов Харьковской области.

Возле села Безруки Дергачевской общины погиб 68-летний мужчина, еще одна 52-летняя женщина получила ранения.

В поселке Слатыно Дергачевской общины был ранен 63-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область с помощью беспилотников.

Также в результате ночных взрывов в Киеве сегодня, 24 сентября, погибли как минимум два человека.

Кроме того, в ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу, повредив медицинскую инфраструктуру города.

Фото: Олег Синегубов

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