Уночі проти 24 вересня російські війська атакували Одесу, пошкодивши медичну інфраструктуру міста.

Про наслідки нічної атаки повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 24 вересня: що відомо

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі Росія здійснила масовану комбіновану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Під ударом опинилися лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об’єкти.

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Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, а також торговельний центр, який уже зазнавав російських ударів раніше. Пошкоджень зазнали покрівля відділення міської лікарні та продуктові склади.

Наслідки зафіксували й у житловому секторі. За інформацією міської влади, у десяти будинках, розташованих поруч із місцем удару, вибито вікна. Також пошкоджено скління гімназії та автомобілі.

Комунальні служби почали працювати на місці ще вночі. Станом на ранок вулицю вже розчистили, а в пошкоджених житлових будинках закрили вибиті віконні отвори.

Крім того, на місцях атаки працюють фахівці, які консультують одеситів щодо отримання компенсації за пошкоджене майно. Жителям пояснюють, як подати документи в межах державної програми єВідновлення та міської програми Незламна Одеса, а також допомагають із їх підготовкою.

За оновленими даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань продовжують працювати екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

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