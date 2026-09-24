Уранці 24 вересня російські війська атакували ферму у селі Стара Гнилиця на Харківщині. Внаслідок удару загинули 6 людей, ще 12 постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на ферму у Старій Гнилиці 24 вересня: що відомо

За словами Синєгубова, спочатку було відомо про п’ятьох загиблих і вісьмох постраждалих у Старій Гнилиці Малинівської громади Чугуївського району.

Зараз дивляться

Згодом кількість загиблих зросла до шести. Серед них – двоє чоловіків і четверо жінок.

Пізніше в ОВА уточнили, що кількість постраждалих через удар по агропідприємству зросла до 12.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Екстрені та профільні служби продовжують працювати на місці атаки.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський додав, що в момент атаки співробітники ферми сортували овочі.

– Співчуття родинам та близьким… На місці працюють рятувальники та слідчі поліції… У ці хвилини терор цивільних триває – у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу, – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Харківську область

Олег Синєгубов також повідомляв, що всього протягом минулої доби російських ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області.

Біля села Безруки Дергачівської громади загинув 68-річний чоловік, ще одна 52-річна жінка зазнала поранень.

У селищі Слатине Дергачівської громади було поранено 63-річного чоловіка.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські війська атакували Хмельницьку область безпілотниками.

Також унаслідок нічних вибухів у Києві сьогодні, 24 вересня, загинули щонайменше двоє людей.

Крім того, вночі проти 24 вересня російські війська атакували Одесу, пошкодивши медичну інфраструктуру міста.

Фото: Олег Синєгубов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.