Ночная атака на Украину 25 сентября: сколько из 295 дронов сбила ПВО
В ночь на 25 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, задействовав беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 25 сентября: что известно
Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 18:00 24 сентября, российские войска запустили 295 беспилотников.
Во время обстрела противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, 52 из которых были реактивными;
- беспилотники Гербера;
- баражирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 25 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 точках. Еще в четырех точках упали обломки сбитых целей.
В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.