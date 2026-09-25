В ночь на 25 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, задействовав беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 сентября: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 18:00 24 сентября, российские войска запустили 295 беспилотников.

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Во время обстрела противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, 52 из которых были реактивными;

беспилотники Гербера;

баражирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 25 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 точках. Еще в четырех точках упали обломки сбитых целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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