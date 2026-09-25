Уночі проти 25 вересня Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 вересня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 24 вересня, російські війська запустили 295 безпілотники.

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Під час обстрілу противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

баражувальні боєприпаси Бандероль

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Шаталова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 25 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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