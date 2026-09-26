Атака на Киев 26 сентября: повреждена пятиэтажка, пострадала женщина
Очередная вражеская атака на Киев произошла в ночь на воскресенье, 26 сентября. Силы ПВО работают по российским БпЛА. Есть попадание в Соломенском районе, пострадала женщина.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
Атака на Киев 26 сентября: какие последствия
— В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — написал мэр.
В ГСЧС добавили, что в Соломенском районе в результате российского обстрела поврежден фасад пятиэтажного жилого дома. На месте работала аварийная газовая служба.
Спасатели деблокировали двери, поврежденные взрывной волной. Пострадавшую женщину передали медикам.
В Шевченковском районе из-за атаки дрона произошел пожар в нежилом здании. Он был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
Перед этим Воздушные силы предупредили о движении реактивного дрона мимо Вышгорода в направлении Киева, в сторону Оболони.
Также реактивный БпЛА был зафиксирован над Жулянами.
Враг усилил атаки на столицу вечером. В 20:00 Кличко написал, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание безпілотника в офисное здание.
Позже обломки дрона упали в Святошинском районе на территорию учреждения дошкольного образования. В обоих случаях без пожара и разрушений.
В 21:22 Кличко добавил, что в Соломенском районе есть попадание в нежилое здание, есть задымление.
В Соломенском районе также БпЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден пятиэтажный дом. В нем выбиты окна и поврежден фасад.
Попадание беспилотника в незаселенный жилой дом произошло также в Шевченковском районе.
Всего в течение 26 сентября в результате атак врага в столице пострадали семь человек. Медики оказали им помощь амбулаторно.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, россияне совершили атаку на Киев. Зафиксировано попадание в офисное здание – бизнес-центр Инком. Погибли семь человек, 59 пострадавших.