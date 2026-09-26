Очередная вражеская атака на Киев произошла в ночь на воскресенье, 26 сентября. Силы ПВО работают по российским БпЛА. Есть попадание в Соломенском районе, пострадала женщина.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Атака на Киев 26 сентября: какие последствия

— В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — написал мэр.

В ГСЧС добавили, что в Соломенском районе в результате российского обстрела поврежден фасад пятиэтажного жилого дома. На месте работала аварийная газовая служба.

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Спасатели деблокировали двери, поврежденные взрывной волной. Пострадавшую женщину передали медикам.

В Шевченковском районе из-за атаки дрона произошел пожар в нежилом здании. Он был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Перед этим Воздушные силы предупредили о движении реактивного дрона мимо Вышгорода в направлении Киева, в сторону Оболони.

Также реактивный БпЛА был зафиксирован над Жулянами.

Враг усилил атаки на столицу вечером. В 20:00 Кличко написал, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание безпілотника в офисное здание.

Позже обломки дрона упали в Святошинском районе на территорию учреждения дошкольного образования. В обоих случаях без пожара и разрушений.

В 21:22 Кличко добавил, что в Соломенском районе есть попадание в нежилое здание, есть задымление.

В Соломенском районе также БпЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден пятиэтажный дом. В нем выбиты окна и поврежден фасад.

Попадание беспилотника в незаселенный жилой дом произошло также в Шевченковском районе.

Всего в течение 26 сентября в результате атак врага в столице пострадали семь человек. Медики оказали им помощь амбулаторно.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, россияне совершили атаку на Киев. Зафиксировано попадание в офисное здание – бизнес-центр Инком. Погибли семь человек, 59 пострадавших.

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