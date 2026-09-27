После атаки на Полтавскую область 27 сентября около полутысячи потребителей остались без света.

О последствиях сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Атака на Полтавскую область 27 сентября: что известно

В результате атаки на Полтавскую область сегодня, 27 сентября, зафиксированы разрушения в двух районах.

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В Миргородском районе вражеские дроны попали по промышленным предприятиям на нескольких локациях. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Полтавском районе из-за падения российского беспилотника повреждены линии электропередачи.

По словам главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, из-за повреждений без электричества временно остались около 500 потребителей.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Информации о пострадавших в результате атаки на Полтавскую область 27 сентября не поступало.

Напомним, что в ночь на 27 сентября российские войска также атаковали ударными беспилотниками Житомирскую область.

По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечка, вечером и ночью враг несколько раз атаковал гражданские объекты региона.

В Коростенском районе в результате ударов было повреждено здание промышленного предприятия, а в Бердичевском районе — объект транспортной инфраструктуры.

По последним данным областных властей, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.