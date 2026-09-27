В Полтавской области атакованы предприятия и ЛЭП, сотни потребителей без света
После атаки на Полтавскую область 27 сентября около полутысячи потребителей остались без света.
О последствиях сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
Атака на Полтавскую область 27 сентября: что известно
В результате атаки на Полтавскую область сегодня, 27 сентября, зафиксированы разрушения в двух районах.
В Миргородском районе вражеские дроны попали по промышленным предприятиям на нескольких локациях. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Полтавском районе из-за падения российского беспилотника повреждены линии электропередачи.
По словам главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, из-за повреждений без электричества временно остались около 500 потребителей.
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Информации о пострадавших в результате атаки на Полтавскую область 27 сентября не поступало.
Напомним, что в ночь на 27 сентября российские войска также атаковали ударными беспилотниками Житомирскую область.
По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечка, вечером и ночью враг несколько раз атаковал гражданские объекты региона.
В Коростенском районе в результате ударов было повреждено здание промышленного предприятия, а в Бердичевском районе — объект транспортной инфраструктуры.
По последним данным областных властей, информации о погибших или пострадавших не поступало.
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