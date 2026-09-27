Здание головного офиса Киевстара было повреждено во время атаки на Киев 27 сентября.

Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службе Киевстара.

Повреждено здание Киевстара в Киеве 27 сентября: что известно

В пресс-службе компании сообщили, что после повреждения здания Киевстара в Киеве 27 сентября все работники находятся в безопасности.

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Сейчас в Киевстаре оценивают последствия атаки и координируют необходимые дальнейшие действия.

Других подробностей о характере и масштабах повреждений в компании пока не сообщали.

Напомним, что российские войска атакуют столицу беспилотниками с ночи 27 сентября.

В частности, в Соломенском районе были попадания в складское и офисное здания, обломки также упали на здание учебного заведения.

По данным ГСЧС, на одном из объектов загорелось одноэтажное здание СТО. По другому адресу во время тушения пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело мужчины.

Последствия зафиксировали и в Шевченковском районе, где было повреждено нежилое здание.

По последним данным мэра Виталия Кличко, пострадали четверо человек, среди них — две 16-летние девушки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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