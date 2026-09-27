В Киеве повреждено здание головного офиса Киевстара: что известно
Здание головного офиса Киевстара было повреждено во время атаки на Киев 27 сентября.
Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службе Киевстара.
Повреждено здание Киевстара в Киеве 27 сентября: что известно
В пресс-службе компании сообщили, что после повреждения здания Киевстара в Киеве 27 сентября все работники находятся в безопасности.
Сейчас в Киевстаре оценивают последствия атаки и координируют необходимые дальнейшие действия.
Других подробностей о характере и масштабах повреждений в компании пока не сообщали.
Напомним, что российские войска атакуют столицу беспилотниками с ночи 27 сентября.
В частности, в Соломенском районе были попадания в складское и офисное здания, обломки также упали на здание учебного заведения.
По данным ГСЧС, на одном из объектов загорелось одноэтажное здание СТО. По другому адресу во время тушения пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело мужчины.
Последствия зафиксировали и в Шевченковском районе, где было повреждено нежилое здание.
По последним данным мэра Виталия Кличко, пострадали четверо человек, среди них — две 16-летние девушки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.
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