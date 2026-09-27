Взрывы в Киеве прогремели 27 сентября, когда враг атаковал столицу ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 27 сентября: что известно

Ночью 27 сентября российские войска снова атаковали Киев беспилотниками. Первые последствия зафиксировали в Соломенском районе столицы.

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По словам Виталия Кличко, вражеский БпЛА попал в складское здание. В результате удара там начался пожар, на место прибыли экстренные службы.

Позже в КГВА сообщили еще об одном попадании в Соломенском районе — в офисное здание.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений пока уточняется.

Накануне Киев также подвергся российской атаке.

В частности, в Соломенском районе был поврежден фасад пятиэтажного жилого дома, пострадала женщина. Также в этом районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

В Шевченковском районе в результате атаки случился пожар в нежилом здании. Позже там зафиксировали попадание БпЛА в офисное здание. Также поврежден жилой дом.

В Святошинском районе обломки беспилотника упали на территорию дошкольного учреждения.

Всего в результате атак на столицу в течение 26 сентября пострадали как минимум восемь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.