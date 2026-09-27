Утром 27 сентября российские войска дважды ударили по дата-центру в Киеве.

Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину: что известно

Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку на Украину 27 сентября, отметил, что под ударами оказались жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирскойи Киевской областях.

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— И этой ночью, к сожалению, есть погибшие от российских ударов. В Запорожской области в результате обстрелов погибли трое человек. В Киеве от попадания дрона погиб мужчина. Мои соболезнования родным и близким, — заявил президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что утром российские войска дважды нанесли удар по дата-центру в Киеве. В результате первого удара пострадали трое человек, среди них — двое детей.

За неделю, по словам Зеленского, российские войска применили против Украины более 2 200 ударных дронов, около 1 650 авиабомб и 38 ракет разных типов.

Президент подчеркнул, что значительную часть выпущенных Россией ракет составляли баллистические ракеты.

Глава страны заявил, что Украина продолжает работать с европейскими странами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами над усилением защиты и дипломатическими усилиями.

В то же время Зеленский заявил, что, по его мнению, позиция Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, других стран G20 и Глобального Юга в отношении России должна быть более последовательной.

По его словам, эти государства имеют влияние на РФ и могут присоединиться к дипломатическим усилиям по прекращению войны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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