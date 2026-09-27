РФ дважды ударила по дата-центру в Киеве — Зеленский
Утром 27 сентября российские войска дважды ударили по дата-центру в Киеве.
Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об атаках на Украину: что известно
Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку на Украину 27 сентября, отметил, что под ударами оказались жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирскойи Киевской областях.
— И этой ночью, к сожалению, есть погибшие от российских ударов. В Запорожской области в результате обстрелов погибли трое человек. В Киеве от попадания дрона погиб мужчина. Мои соболезнования родным и близким, — заявил президент.
Отдельно Зеленский сообщил, что утром российские войска дважды нанесли удар по дата-центру в Киеве. В результате первого удара пострадали трое человек, среди них — двое детей.
За неделю, по словам Зеленского, российские войска применили против Украины более 2 200 ударных дронов, около 1 650 авиабомб и 38 ракет разных типов.
This past week, the Russians launched more than 2,200 attack drones against Ukraine, as well as around 1,650 aerial bombs and 38 missiles of various types, a significant number of them ballistic missiles. And last night, tragically, there were people killed as a result of Russian strikes. Three people were killed in the Zaporizhzhia region as a result of the attacks. In Kyiv, a man was killed by a drone strike. My condolences to the families and loved ones… Residential buildings, energy infrastructure, and other civilian infrastructure in the Odesa, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Zhytomyr, and Kyiv regions came under attack overnight. In the morning, the Russians struck a data center in Kyiv twice. Three people were injured in the first strike, including two children.
We are constantly working with Europeans, America, Canada, Japan, Australia, and other partners to strengthen our defense and advance real diplomacy. But unfortunately, what is lacking is a consistently strong position from China and India, Brazil and South Africa, the G20 countries, and the Global South. In fact, each of these countries has influence over Russia and can help make peace a reality. Building guaranteed and dignified security here in Ukraine means bolstering security and stability globally. I thank everyone who does not stand aside and helps Ukraine.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2026
Президент подчеркнул, что значительную часть выпущенных Россией ракет составляли баллистические ракеты.
Глава страны заявил, что Украина продолжает работать с европейскими странами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами над усилением защиты и дипломатическими усилиями.
В то же время Зеленский заявил, что, по его мнению, позиция Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, других стран G20 и Глобального Юга в отношении России должна быть более последовательной.
По его словам, эти государства имеют влияние на РФ и могут присоединиться к дипломатическим усилиям по прекращению войны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.