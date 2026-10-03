Атака на Павлоград 3 октября: горят продовольственные склады, есть раненый
Один человек получил ранение во время атаки на Павлоград Днепропетровской области сегодня, 3 октября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Павлоград 3 октября: что известно
Атака на Павлоград произошла 3 октября.
По данным главы ОВА, после вражеского удара вспыхнул пожар на продовольственных складах. Кроме того, повреждены автомобили.
Известно, что во время атаки на Павлоград в больницу с ранениями госпитализировали 50-летнего мужчину.
Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Напомним, что после атаки на Павлоград 1 октября горело админздание в центре города.
Тогда при обстреле пострадали три человека — две женщины и мужчина. После получения необходимой медицинской помощи все они от госпитализации отказались.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.