Один человек получил ранение во время атаки на Павлоград Днепропетровской области сегодня, 3 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Павлоград 3 октября: что известно

Атака на Павлоград произошла 3 октября.

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По данным главы ОВА, после вражеского удара вспыхнул пожар на продовольственных складах. Кроме того, повреждены автомобили.

Известно, что во время атаки на Павлоград в больницу с ранениями госпитализировали 50-летнего мужчину.

Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, что после атаки на Павлоград 1 октября горело админздание в центре города.

Тогда при обстреле пострадали три человека — две женщины и мужчина. После получения необходимой медицинской помощи все они от госпитализации отказались.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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