В ходе ночной атаки на Украину российские войска применили 157 беспилотников.

Об этом 3 октября сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 2 октября и продолжается до сих пор.

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За это время армия РФ запустила 157 дронов, в частности:

ударные БпЛА типа Shahed (45 из которых составляли реактивные);

дроны Гербера;

беспилотники-имитаторы типа Пародия.

Летели вражеские дроны из районов российских Брянска и Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, а также из Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронных и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или приглушили 131 БпЛА.

На 12 локациях зафиксировано попадание средств воздушного нападения. Еще на пяти локциях упали сбитые цели или их обломки.

Кроме того, отмечают защитники неба, утром россияне атаковали баражировочными боеприпасами типа Бандероль Одесскую область. Последствия атаки еще уточняются.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько БпЛА.

Фото: Сумская ОВА

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