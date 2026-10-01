Атака на Павлоград 1 октября: в центре города горит административное здание
Очередная атака на Павлоград Днепропетровской области произошла в четверг, 1 октября. В результате попадания горит административное здание.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганджа.
Атака на Павлоград 1 октября: какие последствия
– Враг снова атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось админздание в центре города, – написал глава ОВА.
Напомним, российская армия сегодня утром атаковала Павлоград. Ранения получили 69-летняя женщина и мужчины 24 и 42 лет.
Все трое были госпитализированы, женщина – в тяжелом состоянии. Информация о разрушениях не предоставлялась.
Российские войска также атаковали Павлоград днем 14 сентября. В результате этого возникли пожары. Погиб человек, пятеро пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.