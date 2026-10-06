РФ атаковала судно в Черном море, есть погибший и пострадавшие
- Российский БпЛА атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, которое перевозило рапсовое масло.
- В Одесской ОВА заявили, что удары РФ по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре нарушают международное право и создают риски для мировой продовольственной безопасности.
Российские войска снова атаковали гражданское судоходство в Черном море.
Атака на гражданское судоходство в Черном море: что известно
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара российского беспилотника было повреждено коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, которое перевозило рапсовое масло.
После попадания на надстройке судна вспыхнул пожар.
В результате атаки один человек погиб, еще семеро получили ранения.
Удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре являются нарушением норм международного права и создают дополнительные риски для мировой продовольственной безопасности.
– Сознательными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности, – подчеркнул Олег Кипер.
Напомним, что президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы заявил о готовности Украины обеспечить безопасное судоходство и продовольственную безопасность в Черном море в случае ответных шагов России к деэскалации.
Глава нашего государства отметил, что Киев уже согласовал условия безопасного прохода судов и ждет ответа от Москвы.