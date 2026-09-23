Україна висловлює готовність зробити свій внесок у гарантування безпечного судноплавства та продовольчої безпеки у Чорному морі, якщо Російська Федерація також продемонструє готовність до реальних кроків у напрямку деескалації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на шостому саміті Кримської платформи.

Безпека судноплавства у Чорному морі

Президент наголосив, що українська сторона вже погодила умови проходу, які здатні гарантувати безпеку судноплавства, тому наразі очікує на відповідну реакцію з боку Москви.

Зараз дивляться

— Ми погоджуємося на режим проходу, який може забезпечити безпеку. Зараз чекаємо на відповідь Росії. Україна готова зробити свій внесок у забезпечення спокійного, безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі, якщо Росія також готова вжити реальних кроків у напрямку деескалації, — зауважив Зеленський.

За словами президента, будь-який процес відновлення стабільності повинен мати початок, тому Росія зобов’язана стартувати з поваги до інших держав.

Водночас Зеленський стверджує, що неповага Кремля до міжнародного порядку розпочалася з окупації Кримського півострова у 2014 році. Саме тому повноцінне повернення світу до нормального життя є неможливим без звільнення Криму, відновлення безпеки, захисту людей, звільнення всіх полонених та повернення до фундаментальних принципів міжнародного права.

Наразі українська влада активно працює над забезпеченням надійного продовольчого коридору в Чорноморському басейні та безперебійного експорту товарів, яких потребують світові ринки.

Зеленський висловив вдячність Європі, США, Туреччині, Єгипту та іншим партнерам за підтримку в розв’язанні цього питання, зазначивши, що низка країн уже надали конкретні пропозиції.

— Ми обговорили це з партнерами, багато хто вже долучився до роботи з забезпечення продовольчої безпеки та безпечної навігації в Чорному морі. Єгипет, Індія, Туреччина вже запропонували нам варіанти. Вони викладені на папері, — резюмував президент.

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