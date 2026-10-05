РФ атаковала турецкое судно в нейтральных водах: погиб капитан
- Российские войска атаковали двумя дронами гражданское судно с кукурузой в нейтральных водах Черного моря.
- В результате удара погиб капитан, 11 членов экипажа спасены, а судьба еще одного человека выясняется.
Российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому морскому транспорту. Двумя беспилотниками атаковано гражданское турецкое судно, которое перевозило кукурузу и находилось в нейтральных водах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Атака РФ на судно Турции
На борту грузового судна находились граждане Азербайджана и Индии. В результате вражеской атаки погиб капитан судна. Зеленский выразил искренние соболезнования его родным и близким. Судьба еще одного человека выясняется.
11 членов экипажа удалось спасти, один из них ранен.
Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с третьими странами неоднократно предлагала четкие и конкретные шаги по деэскалации ситуации, чтобы обеспечить свободное и безопасное мореходство в акватории Черного моря.
— Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских суден вместо нормального мореходства. Нужно давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать, — подчеркнул президент Украины.