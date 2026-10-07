В Дарницком районе Киева среди жилых домов обнаружили российскую баллистическую ракету с неразорвавшейся боевой частью.

Об опасной находке сообщили ГСЧС Украины и полиция Киева.

В Киеве изъяли баллистическую ракету, которая не взорвалась

Баллистическую ракету с неразорвавшейся боевой частью обнаружили среди жилых домов в Дарницком районе столицы после ночной российской атаки на Киев 7 октября.

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По данным полиции, боеприпас весил около полутонны и представлял серьезную угрозу для людей.

Правоохранители оцепили опасный участок и обеспечили охрану периметра, чтобы не допустить посторонних к месту, где лежала ракета.

После этого взрывотехники киевской полиции и саперы ГСЧС успешно изъяли баллистическую ракету и её боевую часть.

Неразорвавшуюся боевую часть отправят на дальнейшее уничтожение. По данным полиции, ее уничтожат на специальном полигоне.

В ГСЧС подчеркнули, что опасность после российских атак может сохраняться даже после отбоя воздушной тревоги. Если заметишь подозрительные или взрывоопасные предметы, не подходи к ним, не трогай и звони по номерам 101 или 112.

Напомним, что в ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев.

Последствия зафиксировали в Оболонском, Подольском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

В Дарницком районе случился пожар в гаражном кооперативе, где во время тушения спасли двух человек и обнаружили тела двух погибших.