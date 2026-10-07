В Деснянском районе Киева из-за атаки РФ горит многоэтажка
Поздно вечером 7 октября раздаются взрывы в Киеве – РФ продолжает атаковать столицу. В Деснянском районе вспыхнул пожар в многоэтажке.
Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 7 октября: какие последствия
– В Деснянском районе в результате атаки врага пожар в 12-этажном жилом доме на уровне 10 этажа, – отметил городской голова.
По его словам, экстренные службы направляются на место.
Напомним, россияне обстреливают Киев в течение суток 7 октября. Во время ночного удара по столице погибли два человека в Дарницком районе.
Из-за падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном доме.
В результате вражеских атак вечером погибли два человека в Оболонском районе, еще четверо получили ранения.
Всего в результате очередной атаки РФ на столицу в Соломенском и Оболонском районах пострадали 13 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.