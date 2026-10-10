Взрывы в Киеве: на Оболони тушат пожар в ресторане, есть шесть пострадавших
В ходе российских атак раздались взрывы в Киеве сегодня, 10 октября. Есть попадания в нескольких районах города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 15:40.
Взрывы в Киеве 10 октября: чо известно
В 12:48 Виталий Кличко сообщил, что во время российской атаки в Соломенском районе зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.
В этом же районе обломки попали в восьмиэтажное офисное здание.
По информации городского главы, из-за повреждения энергообъекта в Киевской области фиксируется частичное выключение света в столице. Также сообщается о перебоях с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды, сообщил Кличко.
В 14:04 снова раздались взрывы в Киеве.
В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. Произошел пожар, на месте работают спасатели.
По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома. Повреждено одноэтажное здание.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают о трех очагах возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории.
Пожар площадью 200 кв. м уже ликвидировали.
По данным городского главы Виталия Кличко, количество пострадавших на Оболони в результате взрывов в Киеве сегодня, 10 октября, возросло до шести.
Пятерых раненых госпитализировали в медучреждения. Еще одному оказали помощь на месте.
Два человека погибли в результате ночных взрывов в Киеве 7 октября. Последствия взрывов в Киеве зафиксированы в четырех районах столицы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталий Кличко, КГВА, ГСЧС Киева