В ходе российских атак раздались взрывы в Киеве сегодня, 10 октября. Есть попадания в нескольких районах города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 15:40.

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Взрывы в Киеве 10 октября: чо известно

В 12:48 Виталий Кличко сообщил, что во время российской атаки в Соломенском районе зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

В этом же районе обломки попали в восьмиэтажное офисное здание.

По информации городского главы, из-за повреждения энергообъекта в Киевской области фиксируется частичное выключение света в столице. Также сообщается о перебоях с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды, сообщил Кличко.

В 14:04 снова раздались взрывы в Киеве.

В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. Произошел пожар, на месте работают спасатели.

По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома. Повреждено одноэтажное здание.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают о трех очагах возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории.

Пожар площадью 200 кв. м уже ликвидировали.

По данным городского главы Виталия Кличко, количество пострадавших на Оболони в результате взрывов в Киеве сегодня, 10 октября, возросло до шести.

Пятерых раненых госпитализировали в медучреждения. Еще одному оказали помощь на месте.

Два человека погибли в результате ночных взрывов в Киеве 7 октября. Последствия взрывов в Киеве зафиксированы в четырех районах столицы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Кличко, КГВА, ГСЧС Киева

Фото : ГСЧС

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