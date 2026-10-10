Любое ослабление давления в России воспринимается как сигнал для продолжения войны.

Это 10 октября после удара РФ по Запорожью отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о последствиях снятия санкций на экспорт дизельного топлива

— Сегодня Россия “поблагодарила” за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБов на жилые дома в Запорожье… Эта ночь стала еще одним подтверждением, что в РФ воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше якобы можно, что сбрасывать бомбы на города якобы можно, — подчеркнул президент Украины.

Поэтому, убежден глава государства, “нужны другие сигналы, чтобы Россия поняла, что войну нужно останавливать, и для этого она должна ощущать свои потери”.

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В данный момент, продолжает Владимир Зеленский, “украинская дальнобойность это обеспечивает”.

– И наши ответы на российские удары будут. Благодарю всех, кто помогает, — сообщил глава государства.

Напомним, что во время атаки на Запорожье 10 октября россияне попали в пятиэтажный дом, частично разрушив один из подъездов. Под завалами продолжают искать людей.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, количество погибших возросло до 15. В частности, армия РФ унесла жизни троих детей.

Еще 14 взрослых и двое детей пострадали.

11 октября в Запорожье объявлено днем ​​траура.

Всего ночью, когда США и РФ договорились о поставках на американский и мировой рынки российского дизельного топлива, под ударами находились 13 украинских регионов.

Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры, железной дороги.

Договоренность Трампа и Путина относительно дизельного топлива: что известно

Согласно соглашению США и РФ, которого американский президент достиг во время телефонного разговора с главой Крмеля Владимиром Путиным, Россия поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки немедленно, еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а 1 млн тонн – сразу после этого.

Владимир Зеленский сразу же отметил, что любое ослабление санкций без четких и длительных договоренностей о деэскалации является проявлением слабости и только поощряет Россию продолжать боевые действия, убивать больше людей и наносить ущерб миру.

Более того, убежден глава государства, украинскую переговорную делегацию, которая в это время как раз находилась в США, использовали как ширму.

К слову, сами переговоры представителей США, Украины, европейских стран и НАТО завершились за один день, а не за два, как планировалось.

Соглашение США и РФ в Институте изучения войны уже назвали “фактически односторонней уступкой России в рамках переговоров о завершении войны”, а также отметили, что Москва не предложила Вашингтону никаких встречных уступок по прекращению боевых действий в Украине.

Источник: Владимир Зеленский

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