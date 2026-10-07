Два человека погибли в результате ночных взрывов в Киеве сегодня, 7 октября.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также представители Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Киеве 7 октября: что известно

По словам Кличко, последствия взрывов в Киеве зафиксированы в четырех районах столицы.

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В Оболонском районе зафиксировали попадание на территорию нежилой застройки.

В Подольском районе произошло попадание в складские помещения, есть частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.

В Дарницком районе загорелись обломки на открытой территории. Кроме того, произошло возгорание в гаражном кооперативе. Во время тушения огня, как отмечает мэр столицы, спасли двух человек. Также обнаружили тела двоих погибших.

Еще одно попадание зафиксировали в Шевченковском районе — также на территории нежилой застройки.

В данный момент известно, что во время взрывов в Киеве сегодня, 7 октября, в Дарницком районе погибли два человека.

Окончательные последствия взрывов в Киеве 7 октября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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