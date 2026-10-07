Взрывы в Киеве 7 октября: есть последствия в четырех районах, двое погибших
Два человека погибли в результате ночных взрывов в Киеве сегодня, 7 октября.
О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также представители Киевской городской военной администрации.
Взрывы в Киеве 7 октября: что известно
По словам Кличко, последствия взрывов в Киеве зафиксированы в четырех районах столицы.
В Оболонском районе зафиксировали попадание на территорию нежилой застройки.
В Подольском районе произошло попадание в складские помещения, есть частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.
В Дарницком районе загорелись обломки на открытой территории. Кроме того, произошло возгорание в гаражном кооперативе. Во время тушения огня, как отмечает мэр столицы, спасли двух человек. Также обнаружили тела двоих погибших.
Еще одно попадание зафиксировали в Шевченковском районе — также на территории нежилой застройки.
В данный момент известно, что во время взрывов в Киеве сегодня, 7 октября, в Дарницком районе погибли два человека.
Окончательные последствия взрывов в Киеве 7 октября уточняются.
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