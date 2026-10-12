В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Вражеский дрон ударил в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве вечером 12 октября

По информации Виталия Кличко, в Дарницком районе российский ударный дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Также загорелись машины во дворе дома.

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Впоследствии мэр сообщил, что предварительно пострадали четыре человека. Медики оказывают помощь.

В 19:45 Киевская городская администрация сообщила, что в результате удара по жилому дому погибла женщина.

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