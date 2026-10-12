Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Киеве дрон попал в 25-этажку: погибла женщина, есть пострадавшие
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Вражеский дрон ударил в жилую многоэтажку.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве вечером 12 октября
По информации Виталия Кличко, в Дарницком районе российский ударный дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Также загорелись машины во дворе дома.
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Впоследствии мэр сообщил, что предварительно пострадали четыре человека. Медики оказывают помощь.
В 19:45 Киевская городская администрация сообщила, что в результате удара по жилому дому погибла женщина.
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