Київ під балістичним обстрілом: у столиці пролунали потужні вибухи
Київ під балістичним обстрілом — у місті лунають потужні вибухи.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
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Командування Повітряних сил ЗСУ о 22:09 попередило про швидкісну балістичну ціль у напрямку Києва.
Згодом Віталій Кличко повідомив про вибух.
За його інформацією, у Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце.
Сьогодні ввечері під час повітряної тривога російський ударний дрон влучив у двір житлової багатоповерхівки. Внаслідок вибуху загинуло дві людини, ще 11 дістали поранення. За даними прокуратури, пожежами знищено щонайменше 12 автівок та два мотоцикли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.