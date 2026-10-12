Київ під балістичним обстрілом — у місті лунають потужні вибухи.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Обстріл Києва 12 жовтня: що відомо

Командування Повітряних сил ЗСУ о 22:09 попередило про швидкісну балістичну ціль у напрямку Києва.

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Згодом Віталій Кличко повідомив про вибух.

За його інформацією, у Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце.

Сьогодні ввечері під час повітряної тривога російський ударний дрон влучив у двір житлової багатоповерхівки. Внаслідок вибуху загинуло дві людини, ще 11 дістали поранення. За даними прокуратури, пожежами знищено щонайменше 12 автівок та два мотоцикли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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