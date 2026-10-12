В Шептицком мужчина ранил в шею военнослужащего ТЦК и сбежал
- В Шептицком Львовской области неизвестный напал на военнослужащего ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.
- Нападавший ударил военного в шею предметом, похожим на нож, и скрылся.
В воскресенье, 11 сентября, в городе Шептицкий Львовской области неизвестный напал на военнослужащего ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов. Военный получил ранение шеи и находится в реанимации. Нападавший скрылся, его разыскивают правоохранители.
Об этом сообщает полиция Львовщины.
## Нападение на военнослужащего ТЦК в Шептицком: что известно
Согласно сообщению, нападение на военнослужащего ТЦК в Шептицком произошло 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского.
— Предварительно установлено, что во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов злоумышленник напал на военнослужащего группы оповещения и нанес ему удар, предположительно ножом, в шею, после чего скрылся, — отмечают в полиции.
Коллеги раненого оказали ему домедицинскую помощь и вызвали медиков.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения, личность подозреваемого и его местонахождение.
Об инциденте также сообщили на Facebook-странице областного ТЦК и СП.
— Во время проведения мероприятий по оповещению совместной группой военнослужащих ТЦК и СП и полиции неизвестный мужчина нанес военнослужащему районного ТЦК и СП удар предметом, похожим на нож, в область шеи. Военнослужащий госпитализирован. Сейчас в реанимационном отделении ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавший скрылся, — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, во Львове группа людей напала на военнослужащих ТЦК во время мероприятий по оповещению. В результате инцидента толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль территориального центра комплектования.
Правоохранители установили личность нападавшего и задержали 23-летнего мужчину после нападения на полицейского во Львове.
Фото: полиция Львовской области