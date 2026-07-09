Автомобиль ТЦК во Львове перевернули после проверки документов: полиция расследует инцидент
- Во Львове во время мер оповещения произошел конфликт с группой неизвестных.
- Толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль ТЦК.
- Мужчину, который находился в розыске как нарушитель военного учета, доставили в ТЦК и направили в ВЛК.
Во Львове вечером 8 июля во время мероприятий по оповещению военнообязанных произошел конфликт, в результате которого группа людей повредила и опрокинула служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, а также руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Инцидент с ТЦК во Львове
Правоохранители расследуют инцидент, а в ТЦК объявили о служебной проверке действий своих военнослужащих.
По информации ТЦК, около 21:30 на проспекте Красной Калины военнослужащие совместно с сотрудниками Национальной полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.
В ходе проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске как нарушитель правил воинского учета с 12 июня 2026 года. Его доставили в территориальный центр комплектования, а затем направили на прохождение военно-врачебной комиссии.
В то же время другая группа оповещения, оставшаяся на месте, оказалась в окружении неизвестных лиц. По данным ТЦК, люди вели себя агрессивно, повредили служебный транспорт, после чего перевернули автомобиль.
На место прибыли правоохранители. В ТЦК отметили, что всем обстоятельствам инцидента будет дана правовая оценка, а виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
В ТЦК подчеркнули, что именно Россия заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в Украине, и призвали граждан не поддаваться на провокации, не препятствовать законной деятельности военнослужащих и полиции.
В свою очередь начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что провел экстренное совещание с правоохранителями в связи с ситуацией с блокированием автомобилей ТЦК в Сыхове.
По его словам, первоочередной задачей является обеспечение общественного порядка, а все лица, совершившие правонарушения, в частности препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.
Львовский областной ТЦК и СП проведут служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих во время задержания мужчины 1996 года рождения, который находился в розыске.
18 июня сообщалось, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе возле районного ТЦК в Летичеве.