Во Львове вечером 8 июля во время мероприятий по оповещению военнообязанных произошел конфликт, в результате которого группа людей повредила и опрокинула служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, а также руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Инцидент с ТЦК во Львове

Правоохранители расследуют инцидент, а в ТЦК объявили о служебной проверке действий своих военнослужащих.

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По информации ТЦК, около 21:30 на проспекте Красной Калины военнослужащие совместно с сотрудниками Национальной полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске как нарушитель правил воинского учета с 12 июня 2026 года. Его доставили в территориальный центр комплектования, а затем направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В то же время другая группа оповещения, оставшаяся на месте, оказалась в окружении неизвестных лиц. По данным ТЦК, люди вели себя агрессивно, повредили служебный транспорт, после чего перевернули автомобиль.

На место прибыли правоохранители. В ТЦК отметили, что всем обстоятельствам инцидента будет дана правовая оценка, а виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В ТЦК подчеркнули, что именно Россия заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в Украине, и призвали граждан не поддаваться на провокации, не препятствовать законной деятельности военнослужащих и полиции.

В свою очередь начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что провел экстренное совещание с правоохранителями в связи с ситуацией с блокированием автомобилей ТЦК в Сыхове.

По его словам, первоочередной задачей является обеспечение общественного порядка, а все лица, совершившие правонарушения, в частности препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Львовский областной ТЦК и СП проведут служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих во время задержания мужчины 1996 года рождения, который находился в розыске.

18 июня сообщалось, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе возле районного ТЦК в Летичеве.

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