12 августа в Нововолынске Волынской области произошло нападение на военнослужащих Владимирского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На Волыни мужчина напал с ножом на военных ТЦК

Инцидент произошел во время проведения мер оповещения совместно с представителями Национальной полиции.

Как сообщили в Оперативном командовании Запад, в результате нападения один из военнослужащих получил ножевое ранение брюшной полости. Его госпитализировали, состояние потерпевшего медики оценивают как тяжелое. Еще один военный травмировал руку. После оказания медицинской помощи его состояние удовлетворительное.

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В ОК Запад отметили, что оба военнослужащих, работавших в составе группы оповещения, имеют боевой опыт. В службу в ТЦК и СП их перевели по состоянию здоровья.

Командование заявило о готовности полностью сотрудничать с правоохранителями для всестороннего и объективного установления обстоятельств происшествия. Также рассчитывают на содействие представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области в выяснении причин и обстоятельств инцидента.

По данным ОК Запад, предполагаемого нападающего задержали полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

В Оперативном командовании осудили насилие в отношении ветеранов российско-украинской войны, которые после участия в боевых действиях продолжают проходить военную службу, и выразили надежду на надлежащую правовую оценку действий нападающего.

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