На Волыни мужчина напал с ножом на военных ТЦК: что известно
- В Нововолынске Волынской области 12 августа мужчина напал с ножом на военнослужащих Владимирского районного ТЦК и СП.
- В Оперативном командовании Запад рассказали о состоянии потерпевших и деталях нападения.
- Вероятного нападавшего задержали полицейские, а ОК Запад заявил о готовности сотрудничать со следствием для установления всех обстоятельств инцидента.
12 августа в Нововолынске Волынской области произошло нападение на военнослужащих Владимирского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
На Волыни мужчина напал с ножом на военных ТЦК
Инцидент произошел во время проведения мер оповещения совместно с представителями Национальной полиции.
Как сообщили в Оперативном командовании Запад, в результате нападения один из военнослужащих получил ножевое ранение брюшной полости. Его госпитализировали, состояние потерпевшего медики оценивают как тяжелое. Еще один военный травмировал руку. После оказания медицинской помощи его состояние удовлетворительное.
В ОК Запад отметили, что оба военнослужащих, работавших в составе группы оповещения, имеют боевой опыт. В службу в ТЦК и СП их перевели по состоянию здоровья.
Командование заявило о готовности полностью сотрудничать с правоохранителями для всестороннего и объективного установления обстоятельств происшествия. Также рассчитывают на содействие представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области в выяснении причин и обстоятельств инцидента.
По данным ОК Запад, предполагаемого нападающего задержали полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.
В Оперативном командовании осудили насилие в отношении ветеранов российско-украинской войны, которые после участия в боевых действиях продолжают проходить военную службу, и выразили надежду на надлежащую правовую оценку действий нападающего.