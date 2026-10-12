Атака на Ивано-Франковск 11 октября: погибли трое военных, трое ранены
Атака на Ивано-Франковск произошла вечером в воскресенье, 11 октября. В результате удара российского дрона погибли трое военных, еще трое человек получили ранения. Повреждены многоэтажные дома и коммерческая недвижимость.
Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Атака на Ивано-Франковск 11 октября: какие последствия
— К сожалению, в результате обстрела сегодня вечером погибли три человека, — отметила она.
Онищук уточнила, что два человека погибли на месте попадания. Еще одного пострадавшего с ранениями госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Были повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие помещения.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также отметил, что в результате российской атаки погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. Гражданские лица не пострадали.
Напомним, вечером в четверг, 8 октября, российские войска атаковали Ивано-Франковск ударным беспилотником типа Шахед. В результате падения обломков погиб человек.
В ночь на 13 сентября россияне нанесли удар по Ивано-Франковску с помощью ударных беспилотников.
В результате атаки на Ивано-Франковск было повреждено одноэтажное нежилое сооружение. На крыше здания вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. Один человек получил травмы.
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