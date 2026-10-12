Атака на Ивано-Франковск произошла вечером в воскресенье, 11 октября. В результате удара российского дрона погибли трое военных, еще трое человек получили ранения. Повреждены многоэтажные дома и коммерческая недвижимость.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Атака на Ивано-Франковск 11 октября: какие последствия

— К сожалению, в результате обстрела сегодня вечером погибли три человека, — отметила она.

Онищук уточнила, что два человека погибли на месте попадания. Еще одного пострадавшего с ранениями госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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Были повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие помещения.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также отметил, что в результате российской атаки погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. Гражданские лица не пострадали.

Напомним, вечером в четверг, 8 октября, российские войска атаковали Ивано-Франковск ударным беспилотником типа Шахед. В результате падения обломков погиб человек.

В ночь на 13 сентября россияне нанесли удар по Ивано-Франковску с помощью ударных беспилотников.

В результате атаки на Ивано-Франковск было повреждено одноэтажное нежилое сооружение. На крыше здания вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. Один человек получил травмы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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