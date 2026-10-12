Вибухи в Харкові пролунали зранку у понеділок, 12 жовтня. Росіяни вдарили дронами по багатоповерхівці у Київському районі. Є значні руйнування, спалахнула пожежа, п’ятеро постраждалих.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Оновлено. Унаслідок ворожої атаки дронами на Харків постраждали 19 людей.

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Вибухи в Харкові 12 жовтня: які наслідки

О 08:39 мер повідомив про влучання дронів у багатоповерховий будинок або поруч із ним у Київському районі.

– Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів, – згодом уточнив він.

За словами Терехова, внаслідок удару Шахеда по багатоповерхівці Харкова в одному з підʼїздів зруйновано з сьомого по дев’ятий поверхи. Спалахнула пожежа. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Київському районі відбулося ще одне влучання російського дрона. Росіяни вдарили по будівлі спортивного закладу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Згодом Терехов заявив про ще одне влучання у Київському районі. За кілька хвили відбулося п’яте влучання у житловий будинок.

Синєгубов додав, що ворожий дрон впав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон. Також він повідомив про влучання російського дрона по ще одній багатоповерхівці в Київському районі.

Унаслідок ранкової атки на Харків постраждали 19 людей. Четверо зазнали поранень, решта людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них – 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка.

Усім постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня пролунали вибухи в Харкові. Ворог влучив ракетою по передмістю. Було зафіксоване влучання у магазин. Унаслідок атаки загинуло троє людей. Постраждали 22 людини, серед них двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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