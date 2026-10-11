Взрывы в Харькове прогремели вечером 11 сентября. Россияне ударили ракетой по пригороду, зафиксировано попадание в магазин. Погибли три человека.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 11 сентября: какие последствия

– Семеро получили ранения, среди которых ребенок. Бригады экстренной медицинской помощи оказывают всю необходимую помощь. Также на месте “прилета” бушует пожар. Горят пять автомобилей. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, – отметил Синегубов.

По состоянию на 21:09 известно, что количество пострадавших в результате ракетного удара по пригороду Харькова достигло 20 человек.

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Среди пострадавших — 13-летняя девочка, у которой возникла острая реакция на стресс, и 8-летняя девочка, которую медики госпитализировали со взрывным ранением.

В результате вражеского удара погибли три человека.

Глава ОВА уточнил, что в результате атаки повреждены здание продуктового магазина, пять автомобилей, два многоквартирных дома и один частный дом.

Напомним, сегодня днем прогремели взрывы в Харькове. Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Немышлянского района.

Попадание зафиксировали на территории станции технического обслуживания автомобилей (СТО), расположенной рядом с частными домами. В результате удара на месте вспыхнул пожар, повреждены жилые дома и автомобили.

В результате этой вражеской атаки пострадали восемь человек.

Фото: Олег Синегубов

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