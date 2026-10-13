Утром 13 октября в Киеве прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 13 октября: что известно

В 06:58 Киевская городская военная администрация сообщила о желтом уровне опасности и объявлении воздушной тревоги из-за угрозы со стороны российских беспилотников.

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В 07:16 в КМВА сообщили, что, по предварительным данным, во время взрывов в Киеве 13 октября обломки БпЛА упали на территорию частного жилого дома в Дарницком районе.

Позже Виталий Кличко уточнил, что в результате падения обломков был поврежден двухэтажный частный жилой дом и ограждение двора.

По его словам, экстренные службы выехали на место происшествия.

Известно, что в результате вражеского удара по частному дому в Дарницком районе Киева пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

Окончательные последствия взрывов в Киеве 13 октября уточняются.

Напомним, что вечером 12 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по столице шесть ракет.

В Днепровском районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском — в четырехэтажное складское здание.

В тот же вечер российский ударный дрон попал во двор жилого многоэтажного дома. В результате взрыва погибли два человека, еще 11 получили ранения. По данным прокуратуры, пожары уничтожили как минимум 12 автомобилей и два мотоцикла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.