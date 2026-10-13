Зранку 13 жовтня прогриміли вибухи у Києві під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи у Києві 13 жовтня: що відомо

О 06:58 Київська міська військова адміністрація повідомила про жовтий рівень небезпеки та оголошення повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників.

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О 07:16 у КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, під час вибухів у Києві 13 жовтня уламки БпЛА впали на територію приватного житлового будинку в Дарницькому районі.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що внаслідок падіння уламків пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір’я.

За його словами, екстрені служби вирушили на місце події.

Відомо, що внаслідок ворожого удару по приватному будинку в Дарницькому районі Києва постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

Остаточні наслідки вибухів у Києві 13 жовтня уточнюються.

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по столиці шість ракет.

У Дніпровському районі зафіксували влучання в об’єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському — у чотириповерхову складську будівлю.

Того ж вечора російський ударний безпілотник влучив у двір житлової багатоповерхівки. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення. За даними прокуратури, пожежі знищили щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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