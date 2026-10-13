В ночь на 13 октября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты, баражирующие боеприпасы и 108 дронов разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 13 октября: что известно

В ночь на 13 октября, начиная с 18:00 12 октября, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, баретящими боеприпасами и ударными беспилотниками.

Сейчас смотрят

Во время комбинированной атаки противник применил:

пять баллистических ракет Искандер-М/ С-400 из Брянской области РФ;

девять барражирующих боеприпасов Бандероль/Дань-Т;

108 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия, из которых 74 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Среди уничтоженных целей — 58 реактивных Shahed.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 17 местах. Еще на семи локациях упали обломки сбитых целей.

Кроме того, Воздушные силы сообщили о попадании баражирующих боеприпасов в Харькове. При этом часть этих средств воздушного нападения не достигла своих целей.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.