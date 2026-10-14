Росія атакувала дроном Луцьк, зафіксовано руйнвання цивільної інфраструктури.

Відомо, що внаслідок російського обстрілу постраждали 6 людей, двоє з них – у важкому стані.

Атака на Луцьк 14 жовтня: що відомо

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.

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– Зокрема у гуртівню європейських товарів ЄвроГурт. Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 – у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди. Направляюсь на місце події. Деталі згодом, – наголосив очільник Волинської ОВА.

На місці працюють всі служби. Продовжується локалізація пожежі.

Нагадаємо, що у суботу, 12 вересня, у Луцьку лунали вибухи – росіяни атакували дронами об’єкти Укрзалізниці. Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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