Взрывы в Ровно прогремели во время утренней атаки врага 14 октября.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Взрывы в Ровно 14 октября: что известно

Российские войска второй день подряд атакуют Ровно. На этот раз под удар попал жилой район города.

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По словам начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, в данный момент после утренних взрывов в Ровно известно о пятерых раненых.

В частности, один человек, которого доставали из-под завалов, получил политравму. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

На месте удара работают все соответствующие службы. Начальник ОВА также сообщил, что находится там вместе с представителями городских властей.

Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших сейчас уточняется.

Накануне, 13 октября, российский реактивный беспилотник попал в учебный корпус Ровенского государственного гуманитарного университета.

По обновленным данным полиции, в результате атаки ранения получили 25 человек, еще троих осматривали медики. Двум пострадавшим в тяжелом состоянии делали операции.

В учебном корпусе возник пожар, помещение факультета музыкального искусства почти полностью сгорело. Также были повреждены соседние здания и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.