Взрывы в Ровно: россияне ударили по жилому сектору, пятеро раненых
Взрывы в Ровно прогремели во время утренней атаки врага 14 октября.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Взрывы в Ровно 14 октября: что известно
Российские войска второй день подряд атакуют Ровно. На этот раз под удар попал жилой район города.
По словам начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, в данный момент после утренних взрывов в Ровно известно о пятерых раненых.
В частности, один человек, которого доставали из-под завалов, получил политравму. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
На месте удара работают все соответствующие службы. Начальник ОВА также сообщил, что находится там вместе с представителями городских властей.
Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших сейчас уточняется.
Накануне, 13 октября, российский реактивный беспилотник попал в учебный корпус Ровенского государственного гуманитарного университета.
По обновленным данным полиции, в результате атаки ранения получили 25 человек, еще троих осматривали медики. Двум пострадавшим в тяжелом состоянии делали операции.
В учебном корпусе возник пожар, помещение факультета музыкального искусства почти полностью сгорело. Также были повреждены соседние здания и автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.