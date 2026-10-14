Нічна атака на Україну 14 жовтня: РФ запустила 128 БпЛА та 39 ракет, зокрема балістичних
Уночі проти 14 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 14 жовтня: що відомо
Уночі проти 14 жовтня, починаючи з 18:00 13 жовтня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 167 засобів повітряного нападу — 39 ракет та 128 безпілотників різних типів.
Під час нічної атаки на Україну противник застосував:
- 39 ракет типів Іскандер-М, KN-23, С-400, Циркон та Онікс;
- 128 ударних БпЛА типу Shahed, Бандероль/Дань-Т, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів Пародія. Серед них 77 були реактивними.
Ракети запускали з Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ.
Безпілотники летіли з Міллерова та Орла у РФ, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського у Криму, а також з акваторії Азовського моря.
За інформацією Повітряних сил, основними напрямками російського удару стали Київ, Київська та Харківська області.
Особливістю атаки стало одночасне застосування ракет і безпілотників із різних напрямків. Значну кількість ракет, що рухаються по балістичній траєкторії, противник спрямував по об’єктах енергетики.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Скільки цілей збила ППО 14 жовтня
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або приглушила 119 повітряних цілей:
- чотири ракети типів Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;
- 115 ворожих БпЛА різних типів, серед яких 59 були реактивними.
Тож Сили оборони знешкодили близько 90% від загальної кількості запущених безпілотників.
Водночас влучання російських ракет та ударних БпЛА зафіксували на 22 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.
У Повітряних силах також зазначили, що частина ворожих ракет не досягла своїх цілей.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ударних безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.
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