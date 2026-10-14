Уночі проти 14 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 14 жовтня: що відомо

Уночі проти 14 жовтня, починаючи з 18:00 13 жовтня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні.

Зараз дивляться

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 167 засобів повітряного нападу — 39 ракет та 128 безпілотників різних типів.

Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

39 ракет типів Іскандер-М KN-23 С-400 Циркон Онікс

128 ударних БпЛА типу Shahed

Ракети запускали з Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ.

Безпілотники летіли з Міллерова та Орла у РФ, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського у Криму, а також з акваторії Азовського моря.

За інформацією Повітряних сил, основними напрямками російського удару стали Київ, Київська та Харківська області.

Особливістю атаки стало одночасне застосування ракет і безпілотників із різних напрямків. Значну кількість ракет, що рухаються по балістичній траєкторії, противник спрямував по об’єктах енергетики.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки цілей збила ППО 14 жовтня

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або приглушила 119 повітряних цілей:

чотири ракети типів Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

115 ворожих БпЛА різних типів, серед яких 59 були реактивними.

Тож Сили оборони знешкодили близько 90% від загальної кількості запущених безпілотників.

Водночас влучання російських ракет та ударних БпЛА зафіксували на 22 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах також зазначили, що частина ворожих ракет не досягла своїх цілей.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.