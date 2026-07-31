Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Суспільного сообщил, что одной из особенностей массированной атаки России в ночь на 30 июля 2026 года стало применение широкого спектра ракет, в том числе и возможное использование северокорейских KN-23.

По его словам, разведка не исключает, что на этот раз оккупанты снова использовали эту модификацию ракеты, хотя в последнее время она не фигурировала в сводках.

Что известно об этих снарядах и какую угрозу они способны нести — читайте в материале Фактов ICTV.

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Характеристики KN-23

Эта ракета представляет собой баллистическую ракету малой дальности производства Северной Кореи, длиной в 7,5 м, диаметром в 0,95 м, весом от 3 415 кг.

При запуске она летит по квазибаллистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 км.

Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

Внешне северокорейская KN-23 имеет большое сходство с российской Искандер-М. Это вызывает сомнения у экспертов относительно разработок ракеты КНДР без привлечения инженеров из РФ.

При этом ряд северокорейских экспертов настаивает, что природа этой ракеты отечественная. Главный аргумент: удлиненная кабельная трасса и гладкое основание КN-23, которые отличают ее от иностранных аналогов.

История применения

Впервые KN-23 была испытана в мае 2019 года возле Вонсана — города на юго-востоке КНДР. Испытательная ракета достигла апогея 60 км и дальности 240 км.

Через пять дней Пхеньян испытал еще две боеголовки тактического управляемого оружия с апогеем 50 км и дальностью до 420 км. К 17 мая Вооруженные силы США в Корее официально обозначили неназванное оружие как KN-23.

Применение против Украины

4 января 2024 года представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что по данным разведки, РФ использовала КN-23 во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.

В первых числах 2024 года стало известно, что Россия применяет баллистические ракеты северокорейского происхождения. Анализ обломков указал на KN-23.

15 февраля 2024 года ВС РФ атаковали Украину шестью ракетами KN-23 с территории Воронежской области России. Одну из них удалось сбить Силам ПВО.

Однако доподлинно неизвестно, сколько пусковых установок было получено, кто их обслуживает — северокорейские или российские военные.

Фото: Missile Threat

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